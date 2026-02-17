На залізничній гілці під Осло обмежили швидкість після п’яти поспіль випадків шкідництва

На залізничній лінії неподалік столиці Норвегії Осло п’ять разів поспіль фіксували шкідницькі дії, що могли призвести до аварії з тяжкими наслідками.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Потяги, що курсують у районі Естфолл південніше Осло, почали їздити на зниженій швидкості через ділянку біля містечка Роде – після вже п’яти випадків шкідництва, коли невідомі підкладають на колії металеві предмети.

Найнебезпечнішим був останній інцидент на початку лютого – поїзд наїхав на металеві елементи двигуна, які підкинули на колію. Перед тим восени у тому ж місці на колію підкидали фрагменти автомобільного кузова, телевізор, великі камені.

Bane Nor

Оператор Bane Nor заявив, що такі дії вандалів можуть мати дуже тяжкі наслідки, та закликає поліцію зробити розслідування пріоритетом.

"Найбільше ми побоюємося, що це призведе до сходження вагонів з рейок. Великі об’єкти на коліях можуть призводити до серйозних аварій, у яких постраждають і люди, і обладнання", – зазначають у компанії.

У перших чотирьох випадках розслідування закрили через "вкрай обмежені дані", хоч і не заперечували серйозність інцидентів.

У поліції кажуть, що знайти вандалів буде складно, з огляду на відсутність довкола місця подій камер відеоспостереження.

Нагадаємо, у Польщі з листопада розгорнули тисячі військових для охорони інфраструктури після підтвердженої диверсії на залізниці, яку вважають скоєною на замовлення РФ.

Нещодавно у Польщі затримали громадянина Молдови за втручання в рух вантажного поїзда.