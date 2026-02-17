На железной дороге под Осло ограничили скорость после пяти случаев вредительства

На железнодорожной линии недалеко от столицы Норвегии Осло пять раз подряд фиксировали вредительские действия, которые могли привести к аварии с тяжелыми последствиями.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Поезда, курсирующие в районе Эстфолл южнее Осло, начали ездить на пониженной скорости через участок возле городка Роде – после уже пяти случаев вредительства, когда неизвестные подкладывают на пути металлические предметы.

Самым опасным был последний инцидент в начале февраля – поезд наехал на металлические элементы двигателя, которые подбросили на пути. Перед тем осенью в том же месте на пути подбрасывали фрагменты автомобильного кузова, телевизор, большие камни.

Оператор Bane Nor заявил, что такие действия вандалов могут иметь очень тяжелые последствия, и призывает полицию сделать расследование приоритетом.

"Больше всего мы опасаемся, что это приведет к сходу вагонов с рельсов. Большие объекты на путях могут приводить к серьезным авариям, в которых пострадают и люди, и оборудование", – отмечают в компании.

В первых четырех случаях расследование закрыли из-за "крайне ограниченных данных", хотя и не отрицали серьезность инцидентов.

В полиции говорят, что найти вандалов будет сложно, учитывая отсутствие вокруг места событий камер видеонаблюдения.

Напомним, в Польше с ноября развернули тысячи военных для охраны инфраструктуры после подтвержденной диверсии на железной дороге, которую считают совершенной по заказу РФ.

Недавно в Польше задержали гражданина Молдовы за вмешательство в движение грузового поезда.