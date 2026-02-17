У Раді Європи покритикували Угорщину за переслідування організаторів прайду

У Раді Європи заявили про стурбованість переслідуванням в Угорщині організаторів минулорічних ЛГБТ-прайдів і закликали припинити таку системну політику.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву поширив комісар Ради Європи з прав людини Мартін О’Флаерті.

О’Флаерті висловив стурбованість кримінальними звинуваченнями в Угорщині проти вчителя й активіста Гези Бузаш-Хабеля, який виступив організатором прайду в місті Печ у жовтні 2025 року.

"Його "правопорушення" полягає в організації мирної ходи за права людини та рівність та реалізації однієї з фундаментальних свобод – права на мирні зібрання", – зазначив комісар.

Він зауважив, що раніше звинувачення висунули також меру Будапешта Гергею Карачоню у зв’язку зі столичним прайдом.

Комісар з прав людини нагадав, що влада Угорщини навесні 2025 року схвалила зміни до законодавства, якими фактично заборонила події, пов’язані з захистом прав ЛГБТ, і це "підживлює дискримінацію і звужує простір для громадської діяльності".

"Дані звинувачення слід розглядати у ширшому контексті послідовних заходів, спрямованих проти правозахисників, що реалізуються через правові обмеження та стигматизацію", – наголосив О’Флаерті.

Він закликав Угорщину відкликати звинувачення проти Бузаш-Хабеля та Карачоня та припинити згадані практики.

