В Совете Европы покритиковали Венгрию за преследование организаторов прайда

В Совете Европы заявили об обеспокоенности преследованием в Венгрии организаторов прошлогодних ЛГБТ-прайдов и призвали прекратить такую системную политику.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление распространил комиссар Совета Европы по правам человека Мартин О'Флаэрти.

О'Флаэрти выразил обеспокоенность уголовными обвинениями в Венгрии против учителя и активиста Гезы Бузаш-Хабеля, который выступил организатором прайда в городе Печ в октябре 2025 года.

"Его "правонарушение" заключается в организации мирного шествия за права человека и равенство и реализации одной из фундаментальных свобод – права на мирные собрания", – отметил комиссар.

Он отметил, что ранее обвинения предъявили также мэру Будапешта Гергею Карачоню в связи со столичным прайдом.

Комиссар по правам человека напомнил, что власти Венгрии весной 2025 года одобрили изменения в законодательство, которыми фактически запретили события, связанные с защитой прав ЛГБТ, и это "подпитывает дискриминацию и сужает пространство для общественной деятельности".

"Данные обвинения следует рассматривать в более широком контексте последовательных мер, направленных против правозащитников, реализуемых через правовые ограничения и стигматизацию", – подчеркнул О'Флаэрти.

Он призвал Венгрию отозвать обвинения против Бузаш-Хабеля и Карачоня и прекратить упомянутые практики.

