Експрем’єр Литви Палуцкас дав свідчення у Службі спецрозслідувань

Колишній прем’єр Литви Гінтаутас Палуцкас 17 лютого дав свідчення у Службі спеціальних розслідуваннь (STT) у межах справи щодо можливих зловживань та незаконного збагачення.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас, депутат від соціал-демократів, у вівторок приходив на допит у ролі спеціального свідка – проміжному статусі між свідком та підозрюваним.

Після виходу з будівлі він сказав репортером, що дав свідчення і "вважає, що все буде добре".

Він не розкрив деталей, про що його запитували, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Також депутат сказав, що не бачить причин призупиняти членство у партії чи виходити з неї у зв’язку з цими подіями.

"Мене ні у чому не підозрюють і ні в чому не звинувачують, тож я не бачу причин для призупинення", – сказав Палуцкас.

Нагадаємо, Палуцкас у липні 2025 року вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи після журналістських розслідувань почали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом.

Також 17 лютого приходив на допит експрем’єр Литви й лідер опозиційного Демократичного союзу "За Литву" Саулюс Скверняліс. Він є спеціальним свідком у межах великого розслідування щодо корупції у Держслужбі захисту рослин.

На початку лютого у зв’язку з цим відбулися обшуки у домівках та в офісах у Сеймі у Скверняліса та депутата-консерватора Казиса Старкевічюса, у минулому міністра сільського господарства.