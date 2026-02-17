Укр Рус Eng

Експрем’єр Литви Палуцкас дав свідчення у Службі спецрозслідувань

Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 13:51 — Марія Ємець

Колишній прем’єр Литви Гінтаутас Палуцкас 17 лютого дав свідчення у Службі спеціальних розслідуваннь (STT) у межах справи щодо можливих зловживань та незаконного збагачення. 

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Палуцкас, депутат від соціал-демократів, у вівторок приходив на допит у ролі спеціального свідка – проміжному статусі між свідком та підозрюваним. 

Після виходу з будівлі він сказав репортером, що дав свідчення і "вважає, що все буде добре". 

Він не розкрив деталей, про що його запитували, посилаючись на таємницю досудового розслідування.

Також депутат сказав, що не бачить причин призупиняти членство у партії чи виходити з неї у зв’язку з цими подіями. 

"Мене ні у чому не підозрюють і ні в чому не звинувачують, тож я не бачу причин для призупинення", – сказав Палуцкас. 

Нагадаємо, Палуцкас у липні 2025 року вирішив піти у відставку після того, як правоохоронні органи після журналістських розслідувань почали два досудові розслідування, пов'язані з його бізнесом. 

Також 17 лютого приходив на допит експрем’єр Литви й лідер опозиційного Демократичного союзу "За Литву" Саулюс Скверняліс. Він є спеціальним свідком у межах великого розслідування щодо корупції у Держслужбі захисту рослин. 

На початку лютого у зв’язку з цим відбулися обшуки у домівках та в офісах у Сеймі у Скверняліса та депутата-консерватора Казиса Старкевічюса, у минулому міністра сільського господарства.

