Экс-премьер Литвы Палуцкас дал показания в Службе спецрасследований

Бывший премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас 17 февраля дал показания в Службе специальных расследований (STT) в рамках дела о возможных злоупотреблениях и незаконном обогащении.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Палуцкас, депутат от социал-демократов, во вторник приходил на допрос в роли специального свидетеля – промежуточном статусе между свидетелем и подозреваемым.

После выхода из здания он сказал репортерам, что дал показания и "считает, что все будет хорошо".

Он не раскрыл деталей, о чем его спрашивали, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Также депутат сказал, что не видит причин приостанавливать членство в партии или выходить из нее в связи с этими событиями.

"Меня ни в чем не подозревают и ни в чем не обвиняют, поэтому я не вижу причин для приостановления", – сказал Палуцкас.

Напомним, Палуцкас в июле 2025 года решил уйти в отставку после того, как правоохранительные органы после журналистских расследований начали два досудебных расследования, связанные с его бизнесом.

Также 17 февраля приходил на допрос экс-премьер Литвы и лидер оппозиционного Демократического союза "За Литву" Саулюс Сквернялис. Он является специальным свидетелем в рамках большого расследования о коррупции в Госслужбе защиты растений.

В начале февраля в связи с этим прошли обыски в домах и в офисах в Сейме у Сквернялиса и депутата-консерватора Казиса Старкевичюса, в прошлом министра сельского хозяйства.