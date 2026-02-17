У Польщі готуються до можливого сплеску злочинності після завершення війни РФ проти України

Польські правоохоронці готуються до потенційного сплеску злочинності після завершення війни в Україні.

Як повідомляє RMF24, про це у спілкуванні зі ЗМІ сказав начальник поліції, генеральний інспектор Марек Боронь, пише "Європейська правда".

Боронь зазначив, що після завершення російсько-української війни частина українських ветеранів можуть поїхати до своїх родин у Польщу, і частина, можливо, будуть мати проблеми з адаптацією у цивільному житті після пережитого.

"Ми очікуємо, що у частини цих людей будуть ментальні розлади, тож ми обговорюємо ці виклики. Також ми очікуємо зростання злочинності… Зброя, яка вже не буде використовуватись на фронті, може опинитись у руках організованих злочинних груп для їхньої діяльності", – зазначив начальник поліції.

Він також вказав на ризики вербування кримінальними угрупованнями ветеранів з бойовим досвідом, вказуючи, що така проблема вже була після воєн у Югославії.

Нагадаємо, 17 лютого у Польщі евакуювали людей з КПП на кордоні з Україною через гранату в одного з мандрівників.

Також у Польщі судитимуть чоловіка, якого підозрюють у зборі інформації про хімзаводи для РФ.



