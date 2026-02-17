В Польше готовятся к возможному всплеску преступности после завершения войны РФ против Украины

Польские правоохранители готовятся к потенциальному всплеску преступности после завершения войны в Украине.

Как сообщает RMF24, об этом в общении со СМИ сказал начальник полиции, генеральный инспектор Марек Боронь, пишет "Европейская правда".

Боронь отметил, что после завершения российско-украинской войны часть украинских ветеранов могут поехать к своим семьям в Польшу, и часть, возможно, будут иметь проблемы с адаптацией к гражданской жизни после пережитого.

"Мы ожидаем, что у части этих людей будут ментальные расстройства, поэтому мы обсуждаем эти вызовы. Также мы ожидаем роста преступности... Оружие, которое уже не будет использоваться на фронте, может оказаться в руках организованных преступных групп для их деятельности", – отметил начальник полиции.

Он также указал на риски вербовки криминальными группировками ветеранов с боевым опытом, указывая, что такая проблема уже была после войн в Югославии.

Напомним, 17 февраля в Польше эвакуировали людей с КПП на границе с Украиной из-за гранаты у одного из путешественников.

Также в Польше будут судить мужчину, которого подозревают в сборе информации о химзаводах для РФ.