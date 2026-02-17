Польща планує вимагати репарацій від Росії за злочини й збитки, завдані СРСР

Польща планує вимагати репарацій від Росії за злочини, скоєні під час перебування країни під радянською "залізною завісою".

Про це повідомляє Financial Times, пише "Європейська правда".

Польща готує репараційні вимоги до Росії у зв’язку зі злочинами та втратами країни внаслідок контролю СРСР над Центрально-Східною Європою.

Директор Інституту втрат внаслідок війни Бартош Гондек зазначив, що у даному випадку дослідницька робота буде значно масштабнішою, аніж щодо нацистських злочинів на теренах Польщі – оскільки йдеться про чотири додаткових десятиліття холодної війни.

На додачу, польські історики досі не мають доступу до частини засекречених архівних документів, і чимало документів могли бути сфальсифіковані або знищені ще у радянські часи. Окрім злочинів, за які відповідальний СРСР, також спробують встановити "ціну" втрати Польщею після 1945 року частини населення і територій на сході, які в міжвоєнний період були у складі Польщі, та довгострокових економічних та соціальних наслідків радянського панування.

Гондек зазначив, що поки рано припускати, чи сума репараційної вимоги може бути вищою, ніж озвучена Німеччині у 2022 році за злочини Третього Рейху.

Нагадаємо, Німеччина вважає, що питання повоєнних репарацій Польщі давно вирішене, а тим часом опозиційна партія "Право і справедливість" дорікає уряду Туска за те, що він не намагається тиснути на Німеччину – а тепер і в тому, що підготовкою репараційних претензій Росії намагаються відволікти увагу від "німецьких" репарацій.

У січні 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький у виступі з нагоди 81-ї річниці визволення концтабору "Аушвіц-Біркенау" вкотре підняв питання про репарації від Німеччини.

Тим часом від Росії – зокрема, колишнього спікера Держдуми В’ячеслава Володіна – у 2023 лунала претензія, що Польща має заплатити Росії 750 млрд доларів за звільнення від нацистської окупації та повоєнну відбудову.





