Навроцький у річницю визволення Аушвіца нагадав Берліну про невиплачені репарації

Президент Польщі Кароль Навроцький у виступі з нагоди 81-ї річниці визволення концтабору "Аушвіц-Біркенау" вкотре підняв тему несплачених репарацій за Другу світову війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Навроцький підкреслив, що "світ не може бути байдужим до того, що відбувалося після 1945 року". "Лише 15% катів з німецьких концентраційних таборів відповіли за вбивства, які тут відбувалися. Протягом багатьох років світ відвертав погляд від цієї жахливої трагедії та відповідальності за те, що сталося в Аушвіці. Після 1945 року ми пам'ятали про жертв, але забули про винуватців", – сказав Навроцький.

Як він сказав, "сьогодні ми чуємо стільки захоплених відгуків про те, що після 1945 року не було світової війни – світ жив у мирі, ООН функціонувала".

"А протягом стількох десятиліть не вдалося притягнути до відповідальності осіб, які були відповідальні саме за цю смерть і цей символ, в якому ми перебуваємо", – заявив Навроцький.

"Німецька держава досі не виплатила Польщі репарації за злочини Другої світової війни. Так не будують мирний світ – за кожен злочин і кожну війну просто треба заплатити і перепросити. Тільки тоді ми зможемо відчути, що виконали свій сучасний обов'язок", – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Нинішній польський президент Кароль Навроцький, обраний цього року, вирішив знову порушити питання репарацій перед Німеччиною. Він зокрема говорив, що це необхідно для добросусідських відносин між Варшавою та Берліном.