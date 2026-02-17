Польша планирует требовать репараций от России за преступления и ущерб, нанесенный СССР
Польша планирует требовать репараций от России за преступления, совершенные во время пребывания страны под советским "железным занавесом".
Об этом сообщает Financial Times, пишет "Европейская правда".
Польша готовит репарационные требования к России в связи с преступлениями и потерями страны в результате контроля СССР над Центрально-Восточной Европой.
Директор Института потерь в результате войны Бартош Гондек отметил, что в данном случае исследовательская работа будет значительно масштабнее, чем по нацистским преступлениям на территории Польши – поскольку речь идет о четырех дополнительных десятилетиях холодной войны.
В дополнение, польские историки до сих пор не имеют доступа к части засекреченных архивных документов, и многие документы могли быть сфальсифицированы или уничтожены еще в советские времена. Кроме преступлений, за которые ответственен СССР, также попытаются установить "цену" потери Польшей после 1945 года части населения и территорий на востоке, которые в межвоенный период были в составе Польши, и долгосрочных экономических и социальных последствий советского господства.
Гондек отметил, что пока рано предполагать, может ли сумма репарационного требования быть выше, чем озвученная Германии в 2022 году за преступления Третьего Рейха.
Напомним, Германия считает, что вопрос послевоенных репараций Польши давно решен, а тем временем оппозиционная партия "Право и справедливость" упрекает правительство Туска за то, что оно не пытается давить на Германию – а теперь и в том, что подготовкой репарационных претензий России пытаются отвлечь внимание от "немецких" репараций.
В январе 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий в выступлении по случаю 81-й годовщины освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в очередной раз поднял вопрос о репарациях от Германии.
Между тем от России – в частности, бывшего спикера Госдумы Вячеслава Володина – в 2023 году звучала претензия, что Польша должна заплатить России 750 млрд долларов за освобождение от нацистской оккупации и послевоенное восстановление.