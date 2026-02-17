Подводный кабель между Польшей и Швецией не будет работать до марта

Подводный кабель, который соединяет Польшу и Швецию, не будет работать до конца февраля.

Об этом сообщили в Nord Pool, передает "Европейская правда".

Кабель SwePol Link вышел из строя вечером в среду, 11 февраля. Сначала сообщалось, что он будет недоступен до 20 февраля, однако новейшие данные указывают, что проблемы продлятся до конца месяца.

Как отмечается, повторный запуск кабеля запланирован на полночь с субботы 28 февраля на воскресенье 1 марта.

Польский оператор системы передачи PSE заверил, что она не влияет на работу электроэнергетической системы страны, которая функционирует стабильно и соответствует всем критериям безопасности.

По предварительной информации PSE, нет никаких признаков того, что авария была вызвана умышленными действиями.

Соединение SwePol Link – это кабельная линия постоянного тока (HVDC), способная работать с мощностью 600 МВт. Ее длина превышает 250 км, из которых почти 240 км проложены по дну Балтийского моря.

21 января на датском острове Борнхольм в Балтийском море произошло масштабное отключение электроснабжения после того, как из строя был выведен подводный кабель, который соединял остров со Швецией.

За последние годы в Балтийском море произошла серия подозрительных инцидентов с повреждением коммуникационных и энергетических кабелей.

После этих инцидентов ряд стран НАТО запустили миссию "Балтийский страж" (Baltic Sentry), патрулирующую в важнейших районах Балтийского моря для охраны подводной инфраструктуры.