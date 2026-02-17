ЗМІ: Британія домовлятиметься з Францією про пом'якшення принципу "купуй європейське"

Міністр торгівлі Великої Британії Кріс Браянт вирушає до Франції, щоб отримати запевнення того, що Лондон не постраждає від провадження у ЄС принципу "купує європейське", яке може зачепити британські товари.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Міністр торгівлі Кріс Браянт 17 березня відвідає Париж, де зустрінеться зі своїм французьким колегою Ніколя Форіссьє. Посадовець прагне заручитися підтримкою Франції, аби переконатися, що нові правила закупівель ЄС не зашкодять британським виробникам.

Франція є найбільшим прихильником ідеї "купуй європейське" – принципу надання переваги виробникам з ЄС.

Цей принцип міститься у законі про прискорення промислового виробництва, розробленому Єврокомісією.

Згідно з планами, законопроєкт встановлюватиме нові умови щодо використання державних коштів через закупівлі, державну допомогу, податкові пільги та іншу фінансову підтримку. Офіційно його представлять 25 лютого.

Франція давно наполягає на максимально суворому тлумаченні, стверджуючи, що державне фінансування має здійснюватися за суворих умов, щоб гарантувати переваги виробників з ЄС.

У Лондоні стурбовані тим, що британські компанії можуть бути виключені з ключових ланцюгів поставок саме тоді, коли перезавантаження відносин між ЄС і Британією набирає обертів.

За даними Politico, останній проєкт закону розширив визначення європейських виробників, включивши до нього категорію "довірених партнерів", чиє виробництво слід вважати еквівалентним продукції, яку виробили в межах ЄС.

Нагадаємо, принцип "купуй європейське" був розкритикований генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Він заявив, що це правило потрібно ігнорувати, коли йдеться про закупівлю зброї для України.

Також писали, що Німеччина та Нідерланди сперечалися з Францією щодо того, чи зможе Україна купувати американське озброєння за рахунок кредиту ЄС в обсязі 90 млрд євро.