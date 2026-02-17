СМИ: Великобритания будет договариваться с Францией о смягчении принципа "покупай европейское"

Министр торговли Великобритании Крис Брайант отправляется во Францию, чтобы получить заверения в том, что Лондон не пострадает от внедрения в ЕС принципа "покупай европейское", который может затронуть британские товары.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Министр торговли Крис Брайант 17 марта посетит Париж, где встретится со своим французским коллегой Николя Фориссье. Чиновник стремится заручиться поддержкой Франции, чтобы убедиться, что новые правила закупок ЕС не навредят британским производителям.

Франция является крупнейшим сторонником идеи "покупай европейское" – принципа предоставления преимущества производителям из ЕС.

Этот принцип содержится в законе об ускорении промышленного производства, разработанном Еврокомиссией.

Согласно планам, законопроект будет устанавливать новые условия использования государственных средств через закупки, государственную помощь, налоговые льготы и другую финансовую поддержку. Официально его представят 25 февраля.

Франция давно настаивает на максимально строгом толковании, утверждая, что государственное финансирование должно осуществляться на строгих условиях, чтобы гарантировать преимущества производителей из ЕС.

В Лондоне обеспокоены тем, что британские компании могут быть исключены из ключевых цепочек поставок именно тогда, когда перезагрузка отношений между ЕС и Великобританией набирает обороты.

По данным Politico, последний проект закона расширил определение европейских производителей, включив в него категорию "доверенных партнеров", чье производство следует считать эквивалентным продукции, произведенной в пределах ЕС.

Напомним, принцип "покупай европейское" был раскритикован генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он заявил, что это правило нужно игнорировать, когда речь идет о закупке оружия для Украины.

Также писали, что Германия и Нидерланды спорили с Францией о том, сможет ли Украина покупать американское вооружение за счет кредита ЕС в объеме 90 млрд евро.