Американські сенатори відвідали пошкоджену обстрілами ТЕЦ у Києві

Заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол та американські сенатори Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену внаслідок російських атак ТЕЦ у Києві.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише "Європейська правда".

Куцевол поінформував американських партнерів про наслідки ворожих ударів по об’єкту, який до обстрілів забезпечував теплопостачання понад 1000 багатоквартирних будинків, а також шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури Києва.

Також він подякував Сполученим Штатам за гуманітарну допомогу, яка вже надійшла до України. Як зазначається, а цей час Україна отримала три вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою близько 5 тонн.

Загальний обсяг грантового внеску США до Фонду підтримки енергетики України становить 35,5 млн євро.

Фото: Міненерго

Під час пресконференції, яка відбулася напередодні, Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.

Також він вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки очільник Кремля Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни.