Американські сенатори відвідали пошкоджену обстрілами ТЕЦ у Києві
Новини — Вівторок, 17 лютого 2026, 19:24 —
Заступник міністра енергетики України Анатолій Куцевол та американські сенатори Річард Блументаль та Шелдон Вайтгаус відвідали пошкоджену внаслідок російських атак ТЕЦ у Києві.
Про це повідомило Міністерство енергетики України, пише "Європейська правда".
Куцевол поінформував американських партнерів про наслідки ворожих ударів по об’єкту, який до обстрілів забезпечував теплопостачання понад 1000 багатоквартирних будинків, а також шкіл, дитячих садків, лікарень та інших об’єктів соціальної інфраструктури Києва.
Також він подякував Сполученим Штатам за гуманітарну допомогу, яка вже надійшла до України. Як зазначається, а цей час Україна отримала три вантажі гуманітарної допомоги загальною вагою близько 5 тонн.
Загальний обсяг грантового внеску США до Фонду підтримки енергетики України становить 35,5 млн євро.
Під час пресконференції, яка відбулася напередодні, Блументаль заявив, що Росія відкрила "полювання" на компанії США в Україні.
Також він вважає, що США повинні надавати Україні більше військової допомоги, оскільки очільник Кремля Владімір Путін не зацікавлений у завершенні війни.