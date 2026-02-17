Американские сенаторы посетили поврежденную обстрелами ТЭЦ в Киеве

Заместитель министра энергетики Украины Анатолий Куцевол и американские сенаторы Ричард Блументаль и Шелдон Вайтгаус посетили поврежденную в результате российских атак ТЭЦ в Киеве.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

Куцевол проинформировал американских партнеров о последствиях вражеских ударов по объекту, который до обстрелов обеспечивал теплоснабжение более 1000 многоквартирных домов, а также школ, детских садов, больниц и других объектов социальной инфраструктуры Киева.

Также он поблагодарил Соединенные Штаты за гуманитарную помощь, которая уже поступила в Украину. Как отмечается, на данный момент Украина получила три груза гуманитарной помощи общим весом около 5 тонн.

Общий объем грантового взноса США в Фонд поддержки энергетики Украины составляет 35,5 млн евро.

Фото: Минэнерго

Во время пресс-конференции, которая состоялась накануне, Блументаль заявил, что Россия открыла "охоту" на компании США в Украине.

Также он считает, что США должны предоставлять Украине больше военной помощи, поскольку глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.