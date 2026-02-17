ЗМІ: політична частина переговорів у Женеві завершилася

Переговорні команди України, США та Росії у Женеві завершили обговорення політичних питань, переговори продовжаться у середу, 18 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело, наближене до переговорної команди України.

За даними агенції, військові представники ще продовжують обговорення.

Як розповіло джерело, політичні й військові групи продовжать роботу зранку в середу, 18 лютого. За результатами перемовин у середу очікуються заяви від сторін.

Про старт нового раунду переговорів у Женеві у вівторок вдень повідомив очільник українською команди Рустем Умєров. За його словами, делегації фокусуватимуться на безпекових та гуманітарних питаннях.

Пізніше стало відомо, що до Женеви прибули радники з нацбезпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, які матимуть зустрічі з українською та американською командами.

Нагадаємо, у ніч перед переговорами Росія завдала масованого удару по Україні.

Напередодні зустрічей у Женеві президент США Дональд Трамп завив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.