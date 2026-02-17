СМИ: политическая часть переговоров в Женеве закончилась

Переговорные команды Украины, США и России в Женеве закончили обсуждение политических вопросов, переговоры продолжатся в среду, 18 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорной команде Украины.

По данным агентства, военные представители еще продолжают обсуждение.

Как рассказал источник, политические и военные группы продолжат работу утром в среду, 18 февраля. По результатам переговоров в среду ожидаются заявления от сторон.

О старте нового раунда переговоров в Женеве во вторник днем сообщил глава украинской команды Рустем Умеров. По его словам, делегации будут фокусироваться на вопросах безопасности и гуманитарных вопросах.

Позже стало известно, что в Женеву прибыли советники по национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые проведут встречи с украинской и американской командами.

Напомним, в ночь перед переговорами Россия нанесла массированный удар по Украине.

Накануне встреч в Женеве президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше "быстро сесть за стол переговоров" с Россией.