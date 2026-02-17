Сибіга про нову атаку РФ: Москва зневажає мирні зусилля, потрібен тиск

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що нова масована атака РФ перед переговорами у Женеві свідчить про потребу збільшити тиск на Росію, аби вона поклала край війні.

Про це Сибіга написав у вівторок в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр зауважив, що масований ракетний і безпілотний удар по Україні безпосередньо перед наступним раундом переговорів у Женеві свідчить про ступінь зневаги РФ до мирних зусиль.

"Москва розуміє лише мову тиску. Вона не сприйматиме дипломатію серйозно, якщо вона не підкріплена силою. Нові пакети санкцій мають вирішальне значення. Блокування "тіньового флоту". Заборона морських послуг. Заборона в'їзду для учасників російської агресії. Тільки наша єдність і сила покладуть край цій війні", – написав Сибіга.

Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви на дводенні тристоронні переговори з РФ і США.

З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участі США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.