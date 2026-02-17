Трамп перед зустрічами в Женеві: Україні краще швидко сісти за стіл переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, перед тристоронніми перемовинами у Женеві, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Про це глава Білого дому сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє "Європейська правда".

Українські, американські та російські посадовці мають зустрітися у Женеві для чергового раунду переговорів 17–18 лютого.

"Великі переговори. Це буде дуже просто", – заявив президент США Дональд Трамп журналістам, коментуючи перемовини.

Він додав, не уточнюючи деталей, що "Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я їм скажу".

Ввечері 16 лютого українська делегація прибула до Женеви.

З російського боку після попереднього раунду відбулися зміни – її очолить помічник глави РФ Владімір Мединський.

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участю США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.