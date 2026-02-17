У Женеві розпочалися переговори США, України та Росії

У Женеві розпочався новий раунд переговорів у тристоронньому форматі між Україною, США та Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив глава української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров в Telegram.

За словами Умєрова, на переговорах обговорять безпекові та гуманітарні питання.

"Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання – максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", – написав Умєров.

Україну, крім Умєрова, на переговорах у Женеві представляють керівник Офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Фото: Telegram / Рустем Умєров

Російську делегацію очолює помічник правителя РФ Владімір Мединський.

З американського боку у зустрічах беруть участь спецпосланець президента США Стів Віткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, міністр армії Ден Дрісколл та головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

У ніч перед переговорами Росія завдала масованого удару по Україні.

Напередодні зустрічей у Женеві президент США Дональд Трамп завив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

А президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участю США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.