ЗМІ: радники з нацбезпеки чотирьох країн Європи присутні на переговорах у Женеві

Радники з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії прибули до Женеви, де відбуваються тристоронні переговори щодо припинення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє італійське видання La Stampa.

Згідно з інформацією від дипломатичних джерел, безпекові радники європейських країн "стежать" за перебігом переговорів між США, Україною та Росією.

Очікується, що представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії матимуть зустрічі з американською та українською делегаціями.

Про старт нового раунду переговорів у Женеві у вівторок повідомив очільник українською команди Рустем Умєров. За його словами, делегації фокусуватимуться на безпекових та гуманітарних питаннях.

Нагадаємо, у ніч перед переговорами Росія завдала масованого удару по Україні.

Напередодні зустрічей у Женеві президент США Дональд Трамп завив, що Україні краще "швидко сісти за стіл переговорів" з Росією.

Тим часом президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що переговорний процес за участю США й РФ щодо потенційного припинення війни не загальмується у зв’язку зі змінами у російській переговорній команді.