Італія викликає посла Ірану через депутата, який порвав портрет Маттарелли

Італія викликає посла Ірану в країні після того, як іранський депутат Моджтаба Зарей під час засідання парламенту порвав портрети європейських лідерів, зокрема італійського президента Серджіо Маттарелли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у мережі X.

Іранського посла у Римі викликали для роз’яснення обставин інциденту. Глава італійського МЗС також висловив солідарність з президентом.

Напередодні під час засідання іранського парламенту депутат Моджтаба Зарей порвав фотографію кількох європейських лідерів. На зображенні були президент Італії Серджіо Маттарелла, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, глава Європейського парламенту Роберта Метсола та король Іспанії Філіп VI.

Iranian MP Mojtaba Zarei tore up pictures of some Western leaders during the opening session of parliament, after saying the "blessed image" of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei was insulted.

"Europe is the homeland of fascism and Nazism. Corrupt Trump has abandoned Europe, and… pic.twitter.com/xtrFsLgbF3 – Iran International English (@IranIntl_En) February 16, 2026

У своєму виступі Зарей заявив, що "Європа є батьківщиною фашизму та нацизму", додавши, що європейці образили "благословенний образ" верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

Нагадаємо, у лютому Іран оголосив про виклик послів європейських країн, які перебувають у Тегерані, після рішення ЄС визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

29 січня ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за репресії та військову допомогу Росії.

30 січня про нові санкції проти Ірану за криваве придушення протестів оголосили Сполучені Штати.