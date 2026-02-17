Италия вызывает посла Ирана из-за депутата, который порвал портрет Маттареллы

Италия вызывает посла Ирана в стране после того, как иранский депутат Моджтаба Зарей во время заседания парламента порвал портреты европейских лидеров, в частности итальянского президента Серджио Маттареллы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в сети X.

Иранского посла в Риме вызвали для разъяснения обстоятельств инцидента. Глава итальянского МИД также выразил солидарность с президентом.

Накануне во время заседания иранского парламента депутат Моджтаба Зарей порвал фотографию нескольких европейских лидеров.

На изображении были президент Италии Серджио Маттарелла, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава Европейского парламента Роберта Метсола и король Испании Филипп VI.

Iranian MP Mojtaba Zarei tore up pictures of some Western leaders during the opening session of parliament, after saying the "blessed image" of Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei was insulted.

"Europe is the homeland of fascism and Nazism. Corrupt Trump has abandoned Europe, and… pic.twitter.com/xtrFsLgbF3 – Iran International English (@IranIntl_En) February 16, 2026

В своем выступлении Зарей заявил, что "Европа является родиной фашизма и нацизма", добавив, что европейцы оскорбили "благословенный образ" верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Напомним, в феврале Иран объявил о вызове послов европейских стран, находящихся в Тегеране, после решения ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

29 января ЕС одобрил новые санкции против Ирана за репрессии и военную помощь России.

30 января о новых санкциях против Ирана за кровавое подавление протестов объявили Соединенные Штаты.