Іспанія та Франція ліквідували масштабну контрабандну мережу підробок парфумів

Іспанські правоохоронні органи за підтримки французьких митників ліквідували угруповання та вилучили "найбільшу фабрику" підроблених парфумів у Європі.

Про це повідомили каталонські правоохоронці, пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у спільній операції каталонська поліція та іспанські та французькі митники вилучили матеріали на суму понад 94 млн євро.

Правоохоронці заявили про арешт сімох осіб, яких підозрюють у приналежності до злочинної організації, контрабанди та порушеннях патентних прав.

Також правоохоронці розповіли про вилучення двох складів, на яких зберігалося загалом 1,2 млн флаконів підроблених парфумів.

Зазначається, що ця організація могла виробляти аромати, що імітували продукти понад 50 брендів, зберігати сировину для виробництва 150 тисяч літрів різних ароматів і транспортувати великі партії підроблених парфумів автомобільним транспортом до інших частин Європи.

Розслідування ще триває, правоохоронці не відкидають подальших арештів.

