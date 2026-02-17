Испания и Франция ликвидировали масштабную контрабандную сеть поддельных парфюмов

Испанские правоохранительные органы при поддержке французских таможенников ликвидировали группировку и изъяли "крупнейшую фабрику" поддельных духов в Европе.

Об этом сообщили каталонские правоохранители, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в ходе совместной операции каталонская полиция и испанские и французские таможенники изъяли материалы на сумму более 94 млн евро.

Правоохранители заявили об аресте семи человек, которых подозревают в принадлежности к преступной организации, контрабанде и нарушениях патентных прав.

Также правоохранители рассказали об изъятии двух складов, на которых хранилось в общей сложности 1,2 млн флаконов поддельных духов.

Отмечается, что эта организация могла производить ароматы, имитирующие продукты более 50 брендов, хранить сырье для производства 150 тысяч литров различных ароматов и транспортировать большие партии поддельных духов автомобильным транспортом в другие части Европы.

Расследование еще продолжается, правоохранители не исключают дальнейших арестов.

Недавно итальянский антимонопольный орган оштрафовал группу Armani на 3,5 млн евро за вводящие в заблуждение заявления об обязательствах по вопросам этической и социальной ответственности.

Также писали, что государственная прокуратура Нидерландов оштрафовала нидерландское отделение французского модного дома Louis Vuitton на 500 тысяч евро за отмывание средств.