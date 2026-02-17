17 стран призвали к новому расследованию смерти Навального

Ряд стран выступили с заявлением-призывом о повторном проведении тщательного и прозрачного расследования обстоятельств смерти критика Кремля Алексея Навального.

Заявление обнародовало Министерство иностранных дел Италии, пишет "Европейская правда".

Страны подчеркнули, что российские власти несут полную ответственность за смерть Навального.

Учитывая недавние выводы, опубликованные Великобританией, Швецией, Францией, Германией и Нидерландами, о том, что лабораторные результаты дают основания утверждать о смерти Навального в тюрьме в результате отравления, страны повторно требуют "проведения тщательного и прозрачного расследования обстоятельств его смерти".

"Как свидетельствуют отчеты Специального докладчика ООН, ситуация с правами человека в России резко ухудшилась до и после этого трагического события. Кремль консолидировал и расширил свой арсенал репрессивных тактик, а злоупотребление законодательством о национальной безопасности, в частности, привело к суровым приговорам против правозащитников, журналистов, адвокатов, врачей и многих других", – заявили страны.

Также в заявлении отметили, что в настоящее время в России "по политическим мотивам удерживается более 1700 человек".

"В Украине российское государство усилило насилие и агрессию против украинского народа. Репрессии внутри России, кроме того, способствуют ее агрессии за рубежом. Мы остаемся непреклонными: российские власти должны полностью выполнять все свои международные обязательства и освободить всех политических заключенных", – добавили в заявлении.

С заявлением выступили: Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль назвал выявленные факты о причине смерти в тюрьме критика Кремля Навального одним из ярких подтверждений "реального лица" действующей российской власти.

