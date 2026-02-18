СМИ сообщили о тупике в переговорах между Украиной и РФ в Женеве

Первый день переговоров в Женеве между США, Украиной и Россией продемонстрировал тупик в переговорном процессе.

Об этом стало известно порталу Axios из источников, сообщает "Европейская правда".

В частности, украинский президент Владимир Зеленский в интервью порталу рассказал, что переговоры с РФ, которые проходили в Абу-Даби, были более продуктивными.

По его словам, стороны в основном согласились с механизмом под руководством США по мониторингу прекращения огня с помощью дронов, если оно будет достигнуто.

Но если Украина также хочет, чтобы в этом участвовали европейские страны, россияне выступают против этого.

В то же время, по информации портала, в то время как военная группа России и Украины продолжала достигать прогресса в переговорах в Женеве во вторник, переговоры в политической группе "зашли в тупик".

Собеседники отметили, что это было связано с позицией, представленной главой российской делегации Владимиром Мединским.

Один из источников также сообщил, что россияне жаловались на недавние публичные заявления Зеленского и утверждали, что украинский президент не ведет серьезных переговоров, а пытается повысить свою популярность внутри страны перед возможными выборами.

Ожидается, что трехсторонние переговоры в Женеве продолжатся в среду.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию в Женеве, ранее рассказал, что переговоры были сосредоточены на практических вопросах и механике возможных решений.

После совместной части команды продолжили работу в группах по направлениям, добавил он.

Сообщалось также, что в Женеву прибыли советники по нацбезопасности Великобритании, Франции, Германии и Италии, которые проведут встречи с украинской и американской командами.