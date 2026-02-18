Військові НАТО проведуть тренування з висадки на узбережжі Балтійського моря

В рамках навчань з військової мобільності Steadfast Dart військовослужбовці НАТО у середу проведуть тренування з висадки на узбережжі Балтійського моря в Німеччині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Особовий склад, зброя і техніка будуть доставлені на берег в середу після морського переходу через полігон Путлос у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн.

За даними НАТО, у висадці беруть участь 15 кораблів з 2600 солдатами. Поточні маневри вважаються найбільшими навчаннями НАТО в цьому році і вступають в основну фазу.

Міністр оборони Борис Пісторіус спостерігатиме за маневрами разом з німецьким генералом НАТО Інго Герхарцом.

Тим часом ЗМІ повідомляли, що Міністерство оборони Німеччини хоче якомога швидше залучити українських військових до навчання німецьких збройних сил, щоб підвищити бойову готовність власних військ.

Крім того, нещодавно у Литві проходили міжвідомчі функціональні навчання на державному рівні для оцінки контролю спрощеного транзиту до російського Калінінграда.