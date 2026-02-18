Военные НАТО проведут тренировки по высадке на побережье Балтийского моря

В рамках учений по военной мобильности Steadfast Dart военнослужащие НАТО в среду проведут тренировку по высадке на побережье Балтийского моря в Германии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Личный состав, оружие и техника будут доставлены на берег в среду после морского перехода через полигон Путлос в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

По данным НАТО, в высадке участвуют 15 кораблей с 2600 солдатами. Текущие маневры считаются крупнейшими учениями НАТО в этом году и вступают в основную фазу.

Министр обороны Борис Писториус будет наблюдать за маневрами вместе с немецким генералом НАТО Инго Герхарцем.

Между тем СМИ сообщали, что Министерство обороны Германии хочет как можно скорее привлечь украинских военных к обучению немецких вооруженных сил, чтобы повысить боевую готовность собственных войск.

Кроме того, недавно в Литве проходили межведомственные функциональные учения на государственном уровне для оценки контроля упрощенного транзита в российский Калининград.