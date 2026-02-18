На кордоні України з Молдовою через негоду закрили пункти пропуску

У Молдові з 03:00 через негоду закрили прикордонні пункти "Паланка – Маяки – Удобне" і "Тудора – Старокозаче" на кордоні з Україною.

Про це йдеться у заяві молдовської поліції, пише "Європейська правда".

Поліція повідомляє, що захід стосується всіх учасників руху і запроваджується через помаранчевий код метеонебезпеки.

Водіям рекомендують уникати поїздок національними дорогами і, якщо немає гострої потреби, відкласти поїздки до поліпшення дорожніх умов.

Залежно від розвитку ситуації рух на деяких ділянках дороги може бути тимчасово призупинений, попередили у поліції.

Протягом дня у Молдові прогнозують снігопади, ожеледь і сильний вітер. Попередження триватиме до вечора 18 лютого.

Нагадаємо, на КПП "Солотвино – Сігету Мармацієй" на кордоні з Румунією до 3 квітня 2026 року буде обмежено автомобільний рух під час проведення ремонту мосту.

Варто зазначити, що з жовтня 2025 року на цьому КПП почала працювати нова цифрова система в’їзду до ЄС та виїзду з нього (EES).

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.