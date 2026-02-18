На границе Украины с Молдовой из-за непогоды закрыли пункты пропуска

В Молдове с 03:00 из-за непогоды закрыли пограничные пункты "Паланка – Маяки – Удобное" и "Тудора – Староказачье" на границе с Украиной.

Об этом говорится в заявлении молдовской полиции, пишет "Европейская правда".

Полиция сообщает, что меры касаются всех участников движения и вводятся из-за оранжевого кода метеоопасности.

Водителям рекомендуют избегать поездок по национальным дорогам и, если нет острой необходимости, отложить поездки до улучшения дорожных условий.

В зависимости от развития ситуации движение на некоторых участках дороги может быть временно приостановлено, предупредили в полиции.

В течение дня в Молдове прогнозируют снегопады, гололед и сильный ветер. Предупреждение продлится до вечера 18 февраля.

Напомним, на КПП "Солотвино – Сигету Мармацией" на границе с Румынией до 3 апреля 2026 года будет ограничено автомобильное движение во время проведения ремонтных работ на мосту.

Стоит отметить, что с октября 2025 года на этом КПП начала работать новая цифровая система въезда в ЕС и выезда из него (EES).

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.