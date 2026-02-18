Мерц розповів про здивування через оплески Рубіо на Мюнхенській конференції

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що був здивований оплесками після промови держсекретаря США Марко Рубіо на Мюнхенській безпековій конференції, що проходила минулими вихідними.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить DW.

Мерц сказав, що промова Рубіо відображала світогляд нинішньої адміністрації США "у більш дружній формі".

Він переконаний, що реакція в залі була викликана низькими очікуваннями учасників.

"Спільнота була задоволена тим, що перед ними стояв американець, який, як і раніше, звертався до них як до друзів. Одне це викликало певні емоції", – сказав Мерц в подкасті "Machtwechsel".

Особисто для нього, сказав Мерц, цього було б недостатньо.

В ході своєї промови в Мюнхені Рубіо заявив, що США можуть здаватися "прямими і різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо свого майбутнього і майбутнього Європи.

Промова Рубіо у Мюнхені різко контрастувала із виступом віцепрезидента США Джей Ді Венса минулого року.

Тоді в ході промови на Мюнхенській безпековій конференції Венс здебільшого критикував Європейський Союз.

Читайте також: Трамп у солодкій обгортці: чому США надіслали Рубіо у Мюнхен та що це означає для Європи