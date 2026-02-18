Мерц рассказал об удивлении из-за аплодисментов Рубио на Мюнхенской конференции

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что был удивлен аплодисментами после речи госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в минувшие выходные.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит DW.

Мерц сказал, что речь Рубио отражала мировоззрение нынешней администрации США "в более дружественной форме".

Он убежден, что реакция в зале была вызвана низкими ожиданиями участников.

"Сообщество было довольно тем, что перед ними стоял американец, который, как и раньше, обращался к ним как к друзьям. Одно это вызвало определенные эмоции", – сказал Мерц в подкасте "Machtwechsel".

Лично для него, сказал Мерц, этого было бы недостаточно.

В ходе своей речи в Мюнхене Рубио заявил, что США могут казаться "прямыми и резкими", но это только потому, что они "глубоко озабочены" своим будущим и будущим Европы.

Речь Рубио в Мюнхене резко контрастировала с выступлением вице-президента США Джей Ди Венса в прошлом году.

Тогда в ходе речи на Мюнхенской конференции по безопасности Венс в основном критиковал Европейский Союз.

