У польському Сеймі розкололась одна з коаліційних фракцій

Частина депутатів Сейму від коаліційної партії "Польща 2050" оголосили про відділення в окрему фракцію.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 18 лютого стало відомо, що Пауліна Хенніг-Клоська та ще близько десятка депутатів виходять з фракції "Польща 2050" Шимона Головні та створять свою групу "Центр".

Раніше Хенніг-Клоська змагалася за лідерство у партії, але програла Катаржині Пельчинській-Наленч.

Вона заявила, що депутати, які виходять з фракції, хочуть повернути собі можливість "працювати над втіленням обіцянок, даних під час кампанії 2023 року, тому що не бачать простору для виконання цих обіцянок у теперішній фракції". Водночас політикиня запевнила, що вони продовжать залишатися "лояльними партнерами" коаліції.

Публічно відомі імена поки лише кількох депутатів, які виходять з фракції, але, за словами Хенніг-Клоської, всього з "Польщі 2050" планують йти 18 депутатів Сейму.

Нагадаємо, на момент виборів партію очолював Шимон Головня, першу половину каденції Сейму він обіймав посаду спікера. Далі за коаліційною угодою вона перейшла до співголови "Нової Лівиці", а Головня став звичайним депутатом і залишив також посаду лідера партії.

Головня казав, що подав свою кандидатуру на посаду верховного комісара ООН у справах біженців, але оцінював свої шанси як невисокі.