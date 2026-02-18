В польском Сейме раскололась одна из коалиционных фракций

Часть депутатов Сейма от коалиционной партии "Польша 2050" объявили об отделении в отдельную фракцию.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 18 февраля стало известно, что Паулина Хенниг-Клоска и еще около десятка депутатов выходят из фракции "Польша 2050" Шимона Головни и создадут свою группу "Центр".

Ранее Хенниг-Клоска боролась за лидерство в партии, но проиграла Катаржине Пельчиньской-Наленч.

Она заявила, что депутаты, которые выходят из фракции, хотят вернуть себе возможность "работать над воплощением обещаний, данных во время кампании 2023 года, потому что не видят пространства для выполнения этих обещаний в нынешней фракции". В то же время политик заверила, что они продолжат оставаться "лояльными партнерами" коалиции.

Публично известны имена пока только нескольких депутатов, которые выходят из фракции, но, по словам Хенниг-Клоской, всего из "Польши 2050" планируют уходить 18 депутатов Сейма.

Напомним, на момент выборов партию возглавлял Шимон Головня, первую половину каденции Сейма он занимал должность спикера. Далее по коалиционному соглашению она перешла к сопредседателю "Новой Левицы", а Головня стал обычным депутатом и оставил также должность лидера партии.

Головня говорил, что подал свою кандидатуру на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев, но оценивает свои шансы как невысокие.