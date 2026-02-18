Умеров рассказал об итогах раунда переговоров с РФ и США в Женеве

Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию Украины на переговорах с США и РФ о возможных параметрах завершения войны, сообщил итоги раунда переговоров, который только что завершился в швейцарской Женеве.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в заявлении для СМИ.

Умеров отметил, что обсуждались "политический" и "военный" блоки вопросов, параметры безопасности и механизмы реализации потенциальных решений.

"Некоторые вопросы прояснились, а некоторые требуют дополнительной координации. Мы фокусируемся на работе над ключевыми положениями, необходимыми для финализации процесса... Есть прогресс, но детали на этом этапе нельзя раскрывать. Следующим шагом должно быть достижение необходимого уровня консенсуса для представления наработанных решений на рассмотрение президентов", – рассказал он.

"Дискуссии были интенсивными и содержательными. Благодарны американским партнерам за обеспечение того, что процесс не останавливается и продолжается, и швейцарской стороне – за то, что приняли нас", – сказал секретарь СНБО.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".