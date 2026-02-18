Зеленский увидел прогресс в переговорах по военному направлению, но не политическому

Президент Владимир Зеленский по итогам двухдневных трехсторонних переговоров в Женеве заявил о прогрессе по военному направлению и о готовности продолжать диалог по политическому направлению.

Об этом он заявил в комментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал о деталях переговоров со слов украинской делегации, которая принимала в них участие. Он поблагодарил американцев и швейцарскую сторону за организацию и возможность подобной встречи в Европе.

Что касается содержательности переговоров, то он напомнил о двух направлениях: военном и политическом.

"Хочу сказать, что все три стороны в военном направлении были продуктивны. Больше деталей будет по возвращении моей группы. Но пока военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в принципе почти обо всем договорились. Мониторинг точно будет при участии американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал. Все остальные детали: где, как мониторить, технические нюансы – все это мне генерал Гнатов доложит в более широком варианте после возвращения", – сказал Зеленский.

Что касается политической составляющей, то, по его словам, переговоры были непростыми.

"Мы видим, что есть наработки. Пока позиции разные, переговоры были непростыми. То есть в военном направлении прогресс я услышал, в политическом направлении – был диалог, договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал", – рассказал президент.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, входящий в переговорную делегацию Украины на переговорах с США и РФ о возможных параметрах завершения войны, сообщил итоги раунда переговоров в Женеве.

Ранее портал Axios сообщил, что переговоры политических групп в Женеве 17 февраля "зашли в тупик" из-за позиции главы делегации РФ Владимира Мединского.

СМИ также сообщили, что в российской делегации назвали переговоры в Женеве "очень напряженными".