Туск запевнив, що коаліції нічого не загрожує через розкол у лавах однієї з партій

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розкол серед депутатів "Польщі 2050" не створює загрози для майбутнього коаліції.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Дональд Туск повідомив, що поспілкувався з Пауліною Хенніг-Клоською з "Польщі 2050", яка оголосила про відокремлення частини депутатів фракції, та лідеркою цієї політсили Катаржиною Пельчинською-Наленч, і обидві запевнили його, що події у партії не вплинуть на їхню роботу у коаліції.

"Парламентська більшість, тобто коаліція 15 жовтня, залишиться стабільною у наступні місяці й роки – до наступних виборів", – сказав Туск.

Вранці 18 лютого стало відомо, що частина депутатів Сейму від коаліційної партії "Польща 2050", у тому числі Хенніг-Клоська, відділяються в окрему фракцію.

Партія відчувала внутрішні проблеми ще з часу невдачі на президентських виборах її попереднього лідера Шимона Головні.

Наприкінці 2025 року Головня, який першу половину каденції Сейму обіймав посаду спікера, за коаліційною угодою передав цю посаду співголові "Нової Лівиці", а сам став звичайним депутатом. Він залишив також посаду лідера партії.