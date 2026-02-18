Туск заверил, что коалиции ничего не угрожает из-за раскола в рядах одной из партий

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что раскол среди депутатов "Польши 2050" не создает угрозы для будущего коалиции.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Дональд Туск сообщил, что пообщался с Паулиной Хенниг-Клоской из "Польши 2050", которая объявила об отделении части депутатов фракции, и лидером этой политсилы Катаржиной Пельчинской-Наленч, и обе заверили его, что события в партии не повлияют на их работу в коалиции.

"Парламентское большинство, то есть коалиция 15 октября, останется стабильным в последующие месяцы и годы – до следующих выборов", – сказал Туск.

Утром 18 февраля стало известно, что часть депутатов Сейма от коалиционной партии "Польша 2050", в том числе Хенниг-Клоска, отделяются в новую фракцию.

Партия испытывала внутренние проблемы еще со времени неудачи на президентских выборах ее предыдущего лидера Шимона Головни.

В конце 2025 года Головня, который первую половину каденции Сейма занимал пост спикера, по коалиционному соглашению передал эту должность сопредседателю "Новой Левицы", а сам стал рядовым депутатом. Он также оставил пост лидера партии.