Укр Рус Eng

Deutsche Bahn повідомила, що зазнала кібератаки

Новини — Середа, 18 лютого 2026, 15:10 — Марія Ємець

Оператор німецької залізниці Deutsche Bahn оголосив, що причиною проблем з роботою онлайн-сервісів у вівторок була кібератака.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда". 

Протягом вівторка користувачі онлайн-сервісів Deutsche Bahn скаржились на труднощі з пошуком рейсів, процесом купівлі квитків та доступом до придбаних квитків – як через сайт, так і застосунок. Проблеми повторилися також вранці у середу.

У компанії повідомили, що причиною збоїв була DDoS-атака, що розпочалась близько опівдня у вівторок. 

"Наші захисні заходи виявились ефективними у тому, щоб мінімізувати наслідки для наших клієнтів", – зазначили у пресслужбі. 

На цей час нормальну роботу сервісів відновлено.  

Нагадаємо, в МЗС Італії повідомляли про російські кібератаки на італійські посольства та об'єкти зимових Олімпійських ігор. 

Україна та Швеція нещодавно підписали угоду про співпрацю в сфері кібербезпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина кібербезпека
Реклама: