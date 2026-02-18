Deutsche Bahn повідомила, що зазнала кібератаки

Оператор німецької залізниці Deutsche Bahn оголосив, що причиною проблем з роботою онлайн-сервісів у вівторок була кібератака.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Протягом вівторка користувачі онлайн-сервісів Deutsche Bahn скаржились на труднощі з пошуком рейсів, процесом купівлі квитків та доступом до придбаних квитків – як через сайт, так і застосунок. Проблеми повторилися також вранці у середу.

У компанії повідомили, що причиною збоїв була DDoS-атака, що розпочалась близько опівдня у вівторок.

"Наші захисні заходи виявились ефективними у тому, щоб мінімізувати наслідки для наших клієнтів", – зазначили у пресслужбі.

На цей час нормальну роботу сервісів відновлено.

Нагадаємо, в МЗС Італії повідомляли про російські кібератаки на італійські посольства та об'єкти зимових Олімпійських ігор.

Україна та Швеція нещодавно підписали угоду про співпрацю в сфері кібербезпеки.