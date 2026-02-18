Deutsche Bahn сообщила, что подверглась кибератаке

Оператор немецкой железной дороги Deutsche Bahn объявил, что причиной проблем с работой онлайн-сервисов во вторник была кибератака.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

В течение вторника пользователи онлайн-сервисов Deutsche Bahn жаловались на трудности с поиском рейсов, процессом покупки билетов и доступом к приобретенным билетам – как через сайт, так и приложение. Проблемы повторились также утром в среду.

В компании сообщили, что причиной сбоев была DDoS-атака, начавшаяся около полудня во вторник.

"Наши защитные меры оказались эффективными в том, чтобы минимизировать последствия для наших клиентов", – отметили в пресс-службе.

На данный момент нормальная работа сервисов восстановлена.

Напомним, в МИД Италии сообщали о российских кибератаках на итальянские посольства и объекты зимних Олимпийских игр.

Украина и Швеция недавно подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.