Фицо хочет отправить мониторинговую группу на место повреждения "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предлагает отправить экспертную группу на место повреждения нефтепровода "Дружба" во Львовской области.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте словацкого правительства.

Согласно сообщению, Фицо связался с послом Словакии в Украине по поводу деталей прерывания поставок по нефтепроводу "Дружба".

Словацкий премьер заявил, что Украина до сих пор не предоставила никакой информации об инциденте, поэтому посол страны направил официальную ноту украинским представителям с просьбой о разъяснении инцидента.

Фицо также предложил послу организовать визит в Броды экспертной группы из Словакии, чтобы они осмотрели повреждения "воочию".

Глава словацкого правительства анонсировал обращение в Еврокомиссию и предположил, что ситуация с нефтепроводом является "политическим шантажом" со стороны Украины.

"Мы также обратимся к Европейской комиссии, чтобы она направила мониторинговую группу, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло в Бродах, потому что если это политический шантаж, как в случае с газом, то это абсолютно неприемлемо", – заявил премьер-министр.

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца прошлого месяца из-за масштабных российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Словакия и Венгрия обвиняют в остановке транспортировки нефти Украину.

В среду, 18 февраля, Словакия объявила режим чрезвычайной ситуации в нефтяной отрасли из-за отсутствия поставок нефти.

Также Фицо объявил о приостановке поставок дизельного топлива в Украину.

Перед этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Ранее Будапешт и Братислава попросили Хорватию разрешить поставки нефти РФ в Венгрию и Словакию через трубопровод Adria.