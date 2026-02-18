Україна та Франція координували позиції перед візитом Макрона до Індії

Україна та Франція координували позиції перед візитом французького президента Емманюеля Макрона до Індії.

Про це на брифінгу розповів речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише кореспондентка "Європейської правди".

Як відомо, Макрон перебуває з візитом в Індії. Напередодні він запропонував Індії об’єднати зусилля, аби прискорити припинення війни Росії проти України, зокрема підтримавши мораторій на удари по цивільних та цивільній інфраструктурі.

Відтак речник МЗС заявив, що Україна та Франція координували позиції перед цим візитом.

"Ми координували позиції і підходи з Єлисейським палацом, з президентом Франції перед цією поїздкою, дуже тісно. І ми вдячні за ті сигнали, які він там озвучив. Вони дуже важливі", – сказав Тихий.

Речник МЗС додав, що Україна вдячна президенту Франції за те, що він наголосив на важливості досягнення миру і консолідації всіх міжнародних зусиль.

За його словами, спільна заява президента Макрона і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді свідчить про підтримку того, що "називають справедливий мир", а також про дистанціювання Глобального півдня від Росії.

Нещодавно Індія почала скорочувати обсяги закупівель нафти у Росії. У січні вони становили близько 1,2 млн барелів на добу, а за прогнозами Reuters, у лютому вони скоротяться до близько 1 млн барелів на добу, а в березні – до 800 тисяч барелів на добу.

2 лютого американський президент Дональд Трамп після розмови з Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.

6 лютого президент США підписав указ, який скасовує штрафне мито в розмірі 25% на всі імпортні товари з Індії через її закупівлі російської нафти.