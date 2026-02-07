США скасували "каральні мита" проти Індії через купівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав у п'ятницю указ, який скасовує штрафне мито в розмірі 25% на всі імпортні товари з Індії через її закупівлі російської нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст указу.

"Починаючи з 00:01 за східним стандартним часом 7 лютого 2026 року, щодо товарів, ввезених для споживання або випущених зі складу для споживання, товари походженням з Індії, що імпортуються до Сполучених Штатів, більше не підлягатимуть обкладенню додатковим адвалорним митом у розмірі 25%, встановленим відповідно до виконавчого указу 14329", – йдеться в тексті.

У понеділок Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Індією, яка знижує американські мита на індійські товари з 50% до 18% в обмін на припинення Індією закупівель російської нафти та зниження торговельних бар'єрів.

Нещодавно Індія почала скорочувати обсяги закупівель нафти у Росії. У січні вони становили близько 1,2 млн барелів на добу, а за прогнозами Reuters, у лютому вони скоротяться до близько 1 млн барелів на добу, а в березні – до 800 тисяч барелів на добу.

2 лютого Трамп після розмови з прем’єром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився припинити купувати російську нафту, що буде одним зі сприятливих чинників для швидшого завершення російсько-української війни.

Наприкінці січня Європейський Союз та Індія після майже двадцяти років переговорів уклали угоду про вільну торгівлю.