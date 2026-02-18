Украина и Франция координировали позиции перед визитом Макрона в Индию

Украина и Франция координировали позиции перед визитом французского президента Эмманюэля Макрона в Индию.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, пишет корреспондент "Европейской правды".

Как известно, Макрон находится с визитом в Индии. Накануне он предложил Индии объединить усилия, чтобы ускорить прекращение войны России против Украины, в частности поддержав мораторий на удары по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре.

В связи с этим спикер МИД заявил, что Украина и Франция координировали позиции перед этим визитом.

"Мы координировали позиции и подходы с Елисейским дворцом, с президентом Франции перед этой поездкой, очень тесно. И мы благодарны за те сигналы, которые он там озвучил. Они очень важны", – сказал Тихий.

Представитель МИД добавил, что Украина благодарна президенту Франции за то, что он подчеркнул важность достижения мира и консолидации всех международных усилий.

По его словам, совместное заявление президента Макрона и премьер-министра Индии Нарендры Моди свидетельствует о поддержке того, что "называют справедливый мир", а также о дистанцировании Глобального юга от России.

Недавно Индия начала сокращать объемы закупок нефти у России. В январе они составляли около 1,2 млн баррелей в сутки, а по прогнозам Reuters, в феврале они сократятся до около 1 млн баррелей в сутки, а в марте – до 800 тысяч баррелей в сутки.

2 февраля американский президент Дональд Трамп после разговора с Моди заявил, что тот согласился прекратить покупать российскую нефть, что будет одним из благоприятных факторов для более быстрого завершения российско-украинской войны.

6 февраля президент США подписал указ, который отменяет штрафную пошлину в размере 25% на все импортные товары из Индии из-за ее закупок российской нефти.