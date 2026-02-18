Іран викликав посла Німеччини через протест у Мюнхені

Іран викликав посла Німеччини у Тегерані Акселя Діттмана через "антиіранську діяльність" в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Der Spiegel.

В Ірані пояснили виклик посла "антиіранською діяльністю" у Німеччині та "деструктивною" позицією німецьких політиків.

Основною причиною, ймовірно, стала масштабна демонстрація в Мюнхені проти керівництва Ірану під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки. За даними поліції, на акції 14 лютого зібралися 250 тисяч людей.

Кілька німецьких політиків висловили солідарність з протестом, зокрема депутатка Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн та експерт із зовнішньої політики Християнсько-демократичного Союзу Армін Лашет.

Напередодні повідомляли, що Італія виклала іранського посла після того, як іранський депутат Моджтаба Зарей під час засідання парламенту порвав портрети європейських лідерів, зокрема італійського президента Серджо Маттарелли.

Нагадаємо, у лютому Іран оголосив про виклик послів європейських країн, які перебувають у Тегерані, після рішення ЄС визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією.

29 січня ЄС схвалив нові санкції проти Ірану за репресії та військову допомогу Росії.