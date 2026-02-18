Иран вызвал посла Германии из-за протеста в Мюнхене

Иран вызвал посла Германии в Тегеране Акселя Диттмана из-за "антииранской деятельности" в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Der Spiegel.

В Иране объяснили вызов посла "антииранской деятельностью" в Германии и "деструктивной" позицией немецких политиков.

Основной причиной, вероятно, стала масштабная демонстрация в Мюнхене против руководства Ирана во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности. По данным полиции, на акции 14 февраля собрались 250 тысяч человек.

Несколько немецких политиков выразили солидарность с протестом, в частности депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза Армин Лашет.

Накануне сообщалось, что Италия выслала иранского посла после того, как иранский депутат Моджтаба Зарей во время заседания парламента порвал портреты европейских лидеров, в частности итальянского президента Серджо Маттареллы.

Напомним, в феврале Иран объявил о вызове послов европейских стран, находящихся в Тегеране, после решения ЕС признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

29 января ЕС одобрил новые санкции против Ирана за репрессии и военную помощь России.