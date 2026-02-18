Парламент Фінляндії відхилив ініціативу щодо легалізації канабісу

Парламент Фінляндії відхилив поданий через громадську ініціативу законопроєкт щодо легалізації канабісу.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

18 лютого фінський парламент відхилив громадську ініціативу щодо легалізації канабісу. Проти проголосували 145 депутатів, за – 81.

Перед цим юридичний комітет парламенту також дав негативну оцінку та рекомендував відхилити законопроєкт, посилаючись у тому числі на доповідь Фінського інституту з охорони здоров’я.

Законопроєкт опинився у парламентській залі завдяки механізму "громадських законопроєктів" – петицій, що можуть лягти в основу проєкту закону, якщо наберуть мінімум 50 тисяч підписів. Таку пропозицію щодо канабісу внесли у 2022 році та завершили збір підписів у 2023 році.

На початку 2026 року фіни за лічені дні зібрали підписи для законопроєкту про заборону феєрверків.

У Німеччині через рік після легалізації канабісу зареєстрували майже 300 клубів поціновувачів.