Парламент Финляндии отклонил инициативу о легализации каннабиса

Парламент Финляндии отклонил поданный через общественную инициативу законопроект о легализации каннабиса.

18 февраля финский парламент отклонил общественную инициативу о легализации каннабиса. Против проголосовали 145 депутатов, за – 81.

Перед этим юридический комитет парламента также дал отрицательную оценку и рекомендовал отклонить законопроект, ссылаясь в том числе на доклад Финского института здравоохранения.

Законопроект оказался в парламентском зале благодаря механизму "общественных законопроектов" – петиций, которые могут лечь в основу проекта закона, если наберут минимум 50 тысяч подписей. Такое предложение по каннабису внесли в 2022 году и завершили сбор подписей в 2023 году.

